شكرا لقرائتكم خبر عن النوم سلطان.. تعرف على مراحله المختلفة ومعلومات لا تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم هو أحد أهم الأنشطة لصحة جيدة فعند الدخول في النوم يستغرق الجسم وقتا لإصلاح العضلات، وتنمو العظام، إدارة الهرمونات، وفرز الذكريات، وهناك أربع مراحل من النوم ، تتكون من كل من نوم حركة العين السريعة ونوم عدم حركة العين السريعة ، الذي نقوم بدوره خلال كل ليلة.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE هناك عده اضطرابات أيضا تؤثر على النوم وتؤدى لحدوث مشاكل صحية مختلفة

مراحل النوم

هناك نوعان من النوم وهو "الريم" أو حركة العين السريعة

المرحلة 1

تحدث هذه المرحلة من النوم خارج حركة العين السريعة عندما تبدأ في النوم وتستمر عادةً بضع دقائق فقط.

خلال هذه المرحلة نبض القلب والتنفس يتباطأ، تبدأ العضلات في الاسترخاء، وتنتج موجات الدماغ ألفا وثيتا

المرحلة 2

هذه المرحلة التالية من النوم بخلاف حركة العين السريعة هي فترة نوم خفيف قبل الدخول في نوم عميق ، وتستمر لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

خلال هذه المرحلة نبض القلب والتنفس يتباطأ أكثر، لا حركات العين، تنخفض درجة حرارة الجسم، تصاعد موجات الدماغ صعودا وهبوطا ، وتنتج "مغزل النوم"

المرحلتان 3 و 4

هذه المراحل الأخيرة من النوم غير "الريم" هي أعمق مراحل النوم تُعرف المرحلتان الثالثة والرابعة بالنوم الموجي البطيء ، أو دلتا، يقوم الجسم بمجموعة متنوعة من المهام الهامة لتعزيز الصحة في هذه المراحل غير الريم النهائية.

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خلال هذه المراحل يحدث الإثارة من النوم صعبة، نبض القلب والتنفس في أبطأ معدل، لا حركات العين، الجسم مسترخي بالكامل، موجات الدماغ موجودة، إصلاح الأنسجة ونموها ، ويحدث تجديد الخلايا، يقوي جهاز المناعة.

المرحلة 5: نوم الريم

تحدث مرحلة حركة العين السريعة بعد حوالي 90 دقيقة من النوم ، وهي مرحلة "النوم" الأساسية يستمر نوم حركة العين السريعة 10 دقائق تقريبًا في المرة الأولى ، ويزداد مع كل دورة حركة العين السريعة. تستمر الدورة الأخيرة من نوم حركة العين السريعة عادة لمدة 60 دقيقة تقريبًا.

خلال هذه المرحلة:

تصبح حركات العين سريعة، يزيد التنفس ومعدل ضربات القلب، تصبح عضلات الأطراف مشلولة مؤقتًا ولكن قد تحدث تشنجات، زيادة نشاط الدماغ بشكل ملحوظ، عندما يتام الشخص ليلًا ، فإنه تتنقل بين جميع مراحل النوم هذه عدة مرات تقريبًا كل 90 دقيقة.

حقائق عن النوم

يقضي البشر ثلث حياتهم في النوم ، بينما تقضي القطط حوالي ثلثي حياتهم نائمة.

يحتاج الأطفال حديثي الولادة إلى ما يقرب من 14 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا بينما يحتاج المراهقون إلى حوالي 8 إلى 10 ساعات كل ليلة و يحتاج معظم البالغين إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم.

يمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير سلبي كبير على الصحة حتى أقل من 72 ساعة بدون نوم يمكن أن يسبب تقلبات في المزاج ، وصعوبة في العمل ، وتغيير الإدراك.

تنخفض مستويات الطاقة بشكل طبيعي في وقتين متميزين من اليوم: 2:00 صباحًا و 2:00 مساءً هذا يفسر التعب بعد الغداء الذي يشعر به بعض الناس خلال منتصف النهار.

يمكن أن يكون للارتفاعات المرتفعة تأثير سلبي على جودة النوم.