رويترز: أمريكا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.



وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة في بيان، أن الإصابات الجديدة كلها في العاصمة بكين التي كانت أعلنت عن سبع إصابات جديدة في اليوم السابق، ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني أيضا ثلاث حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض بعد تسجيل أربع حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83534، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 4634 حالة.