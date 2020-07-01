شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يختار مريض السكر الحذاء بعناية للحفاظ على صحة القدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل القدم من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها مريض السكر، حيث إن التذبذب في نسبة السكر في الدم يضر بالأعصاب والأوعية الدموية للقدمين وتسمى هذه الحالة اعتلال الأعصاب ويمكن أن يسبب لك فقدان الإحساس في قدمك، وللحفاظ على صحة قدمك من المهم ارتداء النوع المناسب من الأحذية، في هذا التقرير نقدم نصائح لمرضى السكر لاختيار الحذاء المناسب والحفاظ على صحة أقدامهم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





وقد يصاب بعض مرضى السكر بقروح مفتوحة في أسفل أقدامهم أو قد يصابون بمسامير أو مناطق سميكة من الجلد المتصلب يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب أيضًا في تغيير شكل قدميك ويجعل الجروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء وهذا هو السبب في أنه من المهم رعاية قدمك بشكل خاص عند التعامل مع مرض السكري وطلب المساعدة الطبية.

وقد يساعد ارتداء نوع خاص من الأحذية في تحسين الحالة عن طريق تعزيز الدورة الدموية الصحية في قدميك.

كيفية اختيار الأحذية المناسبة لمرضى السكر

من الضروري ارتداء أحذية مريحة ومجهزة جيدًا ويمكن أن تجعل قدميك أفضل، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في حذائك الطبي:

-يجب أن تكون حذائك أعمق من 1/4 إلى 1/2 بوصة ( 0.635 سم إلى 1.27 سم )عن الأحذية العادية حتى لا تشعر بعدم الارتياح عند التعامل مع النسيج.

-بدلًا من أصابع القدم المدببة، اشترِى الحذاء بصندوق إصبع واسع سيعطي هذا مساحة كافية لأصابع قدميك للتحرك وتقليل فرصة تكون البثور أو الكالو.

-تجنب الأحذية ذات الكعب العالي لأنها تضع ضغطًا مفرطًا على قدمك.

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-لا تشتري أي حذاء فاخر ومفتوح من الأمام تضغط الأشرطة على نقاط معينة من قدميك، مما قد يسبب الكالو بسهولة.

عندما تخطط لشراء أحذية جديدة، افعل ذلك في نهاية اليوم تتورم أقدامنا في نهاية اليوم، وإذا كانت حذائك مناسبًا في ذلك الوقت، فلن تواجه أي مشكلة لاحقًا.

طرق أخرى لتحسين صحة قدميك

بصرف النظر عن ارتداء النوع المناسب من الأحذية، تحتاج أيضًا إلى العناية بالقدمين للتأكد من أنها بصحة جيدة. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

-تحقق من قدميك كل يوم في حالة ظهور أي قرحة جديدة، استشر طبيبك.

-قص أظافر أصابع قدميك بانتظام.

-قشر قدميك بانتظام .

-اغسل قدميك يوميًا بالماء الدافئ.



