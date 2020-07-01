اضرار الافراط في تناول الزنك منها الغثيان والصداع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك هو عنصر غذائي مهم لكن تناول الكثير من الزنك يمكن أن يكون ضارًا، وقد يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الغثيان والإسهال والصداع وهذا يسمى "سمية الزنك"، هذه السمية يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي، وعندما تكون مزمنة، قد تعطل أيضًا توازن المواد الكيميائية الأخرى في الجسم، بما في ذلك النحاس والحديد، في هذا التقرير نتعرف على اضرار الافراط في تناول الزنك.



الافراط في تناول الزنك

اضرار الافراط في تناول الزنك

اضرار الافراط في تناول الزنك تتمثل في حدوث "التسمم بالزنك" لذا يجب الانتباه لكمية الزنك إذا كنت تتناوله كمكمل غذائي، كما تحتوي العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية وعلاجات البرد على الزنك ويمكن أن يؤدي تناول المكملات الغذائية المتعددة في نفس الوقت إلى تعريض الشخص لخطر تجاوز الحد الغذائي الموصى به للزنك.

وقد يعاني الأشخاص أيضًا من سمية الزنك في البيئة، حيث إن الزنك هو معدن يوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في الماء والتربة والأطعمة.

علامات وأعراض سمية الزنك

-آلام المعدة والغثيان من الأعراض المحتملة لسمية الزنك.

-يمكن أن تكون سمية الزنك حادة، مما يؤدي إلى آثار جانبية قصيرة المدى، أو مزمنة ، مما يؤدي إلى مشاكل طويلة المدى.

ستظهر أعراض السمية الحادة بعد وقت قصير من تناول جرعة عالية من الزنك ويمكن أن تشمل:

-الغثيان

-التقيؤ

-ألم المعدة

إسهال

-الصداع



الزنك

إذا أخذ الشخص مستويات عالية من الزنك على مدى فترة طويلة، فقد يعاني من سمية مزمنة للزنك، مما قد يؤدي إلى ما يلي:

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-مستويات منخفضة من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، أو الكولسترول "الجيد"

-انخفاض وظيفة المناعة

-نقص النحاس



اضرار الافراط في تناول الزنك

-يمكن للأشخاص الذين يعملون في علم المعادن ، مثل اللحام ، تطوير حالة تعرف باسم حمى الأبخرة المعدنية هذه الحالة حادة وقصيرة الأمد، وتحدث عندما يتنفس شخص ما الكثير من الزنك من خلال الغبار أو الأبخرة وعادة ما تستمر لمدة 24-48 ساعة فقط ويمكن أن تسبب أعراض تشمل:

-قشعريرة

-التعرق

-ضعف

-حمى

-وجع العضلات

-ألم صدر

-السعال

-ضيق في التنفس

لم يربط الخبراء تناول الزنك العالي بالسرطان ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي سمية الزنك على المدى الطويل إلى قمع جهاز المناعة ، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.