شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: تبادل الولاعات يعرضك لخطر العدوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة "Mirror"، من انتقال فيروس كورونا من خلال ولاعة السجائر، حيث يدعي الخبراء أن المدخنين الذين يتشاركون في الولاعات قد يكونوا أكثر عرضه لانتشار فيروس كورونا.



مشاركة الولاعات قد تنشر فيروس كورونا

وأوضحت الصحيفة، أن تبادل الولاعات شيء يفعله معظم المدخنين دون التفكير في الأمر، مشيرة إلى أن التبغ أيضًا يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والتي تضع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات في خطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا COVID-19، كما تشير الأبحاث المتاحة إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة والوفاة.



ولاعة السجائر قد تنقل فيروس كورونا

وأضافت الصحيفة، أن استخدام السيارات المشتركة، قد يؤدي أيضًا إلى انتشار الفيروس، مشيرة إلى ان فيروس كورونا قد ينتقل أيضًا من خلال النقل الجماعي بين الموظفين، وتجعلهم على اتصال وثيق ببعض، بدلاً من التباعد الاجتماعى لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وضعت إرشادات ضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها غسل الأيدي باستمرار، وتطهير الأسطح، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للآخرين أو تبادل الأدوات الشخصية مثل الموبايل والولاعة لأنها تنشر عدوى فيروس كورونا، وعدم استعمال الشيشة، ومراعاة المسافة بين الأشخاص مع ضرورة ارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار.