شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ريميديسفير فى بريطانيا 2000 جنيه إسترلينى لكل مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جلعاد ساينسز للأدوية أن بريطانيا ستدفع ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني لكل مريض مقابل واحد من أدوية Covid-19 المعتمدة، وهو دواء ريميديسفير، وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إن معظم المرضى في المستشفيات سيحتاجون إلى ستة زجاجات من دواء ريميديسفير - أي ما يعادل 2340 دولارا (1900 جنيه استرليني) لكل مريض.

ووفقاَ لما ذكرته جريدة دايلي ميل البريطانية فقد أعلنت شركة جلعاد ساينسز أنها ستحمل حكومات الدول المتقدمة 390 دولارًا (320 جنيهًا إسترلينيًا) لكل زجاجة من الدواء.

ورفضت وزارة الصحة في بريطانيا التعليق على السعر لكنهم قالوا إن هيئة الصحة البريطانية NHS لديها "سجل حافل في التفاوض على الصفقات الجيدة".

يوجد لدى NHS دواءان لعلاج مرضى Covid-19 المصابين بأمراض خطيرة - دواء الإيبولا remdesivir و dexamethasone الستيرويد المضاد للالتهابات.

وديكساميثازون، الستيرويد مقابل 5 جنيه استرليني وكان أول دواء ثبت أنه يقلل من معدل الوفيات بين المرضى في المستشفيات الذين يحتاجون إلى الأكسجين.

الأدلة حول ريميسيفير مختلطة ولكن الدراسات العلمية أظهرت أنها تساعد الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات والذين يحتاجون إلى تنفس صناعي.

تحصل بريطانيا حاليًا على إمداداتها من remdesivir مجانًا بسبب صفقة Gilead للتبرع بـ 1.5 مليون قارورة في جميع أنحاء العالم لكن المخطط يقترب من نهايته.

وكشف دانيال أوداي الرئيس التنفيذي لجلعاد عن هيكل التسعير في رسالة مفتوحة وكتب أوداي أن الشركة قد حددت السعر للدول المتقدمة "لضمان الوصول الواسع والمنصف في وقت الحاجة العالمية الملحة".

ولم تعلن عن الدول التي ينطبق عليها هذا - وقالت إن سعر 390 دولارًا سينطبق على الأمريكيين المشمولين بالرعاية الصحية الحكومية.

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بالنسبة لشركات التأمين الخاصة الأمريكية، ستكون التكلفة 520 دولارًا (420 جنيهًا إسترلينيًا) لكل قارورة ، أو ما مجموعه 3120 دولارًا (2540 جنيهًا إسترلينيًا) لكل مريض.

لكن جلعاد تسمح لشركات الأدوية بصنع إمدادات عامة من الدواء في 127 دولة فقيرة أو متوسطة الدخل.

كان سعر Remdesivir مثيرًا للجدل إلى حد كبير حيث وجد أن له فائدة في الوباء ، الذي قتل فيه أكثر من 500000 شخص على مستوى العالم.

يتداخل الدواء مع قدرة الفيروس على نسخ مادته الوراثية، مما يمنع الفيروس من التكاثر أكثر داخل الجسم.

في دراسة تقودها الحكومة الأمريكية، قلل Remdesivir وقت التعافي بنسبة 31 % - 11 يومًا في المتوسط ​​مقابل 15 يومًا لمن يتلقون رعاية معتادة فقط لكنها لم تحسن البقاء على قيد الحياة وفقا للنتائج الأولية بعد أسبوعين من المتابعة.

وقال معهد المراجعة السريرية والاقتصادية ، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتحليل أسعار الأدوية ، أنه من المرجح أن يكلف 9.32 دولارًا (7.60 جنيهًا إسترلينيًا) لإجراء دورة علاجية لمدة 10 أيام.

قال الدكتور ستيفن نيسن ، رئيس طب القلب والأوعية الدموية في كليفلاند كلينيك: "هذا سعر مرتفع لعقار لا يُظهر أنه يقلل من الوفيات".