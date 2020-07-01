شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد خطير.. كورونا قد يتلف الرئة فى المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير طبي في فلوريدا من أن الأفراد الذين يصابون بفيروس كورونا الجديد، ولم تظهر عليهم أعراض لا يزالون يعانون من تلف في الرئة.

وقال دكتور جون ثوجمارتن ، الفاحص الطبي في بينيلاس ومقاطعة باسكو وفقا لتقرير المجلة الأمريكية "Newsweek، إن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يتسبب الفيروس فى تلف الرئتين لديهم .

واستشهد ثوغمارتين بتجربته الخاصة في تشريح الجثث ودراسة نشرتها في وقت سابق من هذا الشهر مؤسسة سكريبس للأبحاث، وهي مؤسسة أبحاث طبية غير ربحية، حيث يشير هذا التحليل إلى أن ما يصل إلى 45 % من المصابين بالفيروس التاجي الجديد كانوا بدون أعراض ، بينما أشار أيضًا إلى أن هؤلاء الأفراد يبدو أنهم يعانون من تلف الرئة.



مرضى كورونا بدون أعراض تتدمر الرئة لديهم

أوضحت دراسة Scripps Research التي أشار إليها الفاحص الطبي، أن الأشعة المقطعية التي أجريت على الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض من سفينة Diamond Princess Cruise "يبدو أنها تظهر تشوهات كبيرة في الرئة تحت الإكلينيكية مما يزيد من احتمال الإصابة بعدوى SARS-CoV-2 التي تؤثر على وظائف الرئة التي قد لا تكون واضحة على الفور.

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ومع ذلك ، قال الباحثون إن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الأهمية المحتملة لهذه النتيجة".

دانيال وهران ، عالم مشارك في تحليل أبحاث سكريبس ، أوضح أن مشاكل الرئة لوحظت في غالبية الأفراد الذين لا يعانون من الأعراض، وأضاف : "من المثير للاهتمام أن جميع الأشخاص [عديمي الأعراض] قد يشعرون بأنهم بخير ، ولكن عندما أجرى الباحثون أشعة مقطعية على صورة لرئتيهم ، في 50 إلى 100 % من الحالات، وجدوا بالفعل تشوهات".

وأظهر تحليل أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، للدراسات العلمية المنشورة بين يناير وأبريل، أنه ليس من الواضح تمامًا مدى سهولة انتشار الأفراد عديمي الأعراض للفيروس الجديد، ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن حقيقة أن هؤلاء الأفراد يمكن أن ينشروا الفيروس يتطلب إجراء اختبارات موسعة للحد من الإصابات الجديدة.