إنفوجراف.. كيف تتجنب لمس وجهك حتى لا تصاب بكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/1 12:38 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/1 12:38 ص بتوقيت أبوظبي

مع الانتشار الواسع لارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر تحدٍ آخر وهو كيفية تجنّب لمس الوجه. ويرتبط لمس الوجه أحياناً بزيادة مستويات التوتر مثل معظم السلوكيات التي تبدأ في سن مبكرة وتصبح عادة بمرور الوقت. ويستعرض الإنفوجراف التالي عدداً من الخطوات التي تساعد في تجنب لمس الوجه:



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