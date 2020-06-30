شكرا لقرائتكم إثيوبي في الـ114 من العمر يشفى من كورونا.. وهذا دواؤه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شُفي راهب إثيوبي، يُعتقد أنه يبلغ من العمر 114 عاماً، من فيروس كورونا المستجد.

وخرج الراهب تيلاهون ولدمايكل من المستشفى يوم الخميس الماضي، بعد قضاء ما يقرب من ثلاثة أسابيع هناك.

وقد تلقى الراهب خلال تواجده في المستشفى الأكسجين ودواء ديكساميثازون، وهو "ستيرويد" رخيص ومتوفر على نطاق واسع قال باحثون في إنجلترا إنه يقلص الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث بين المصابين بالفيروس الذين يعانون أمراضاً شديدة.

وقال وزير الصحة الإثيوبي إن الوزارة توصي بالاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي أو أكسجين.

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وذكر حفيد تيلاهون، بنيام لولسغيد، إنه ليس لديه شهادة ميلاد تثبت عمر الراهب، لكنه عرض صورة له وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ100.

وقال بنيام لوكالة "أسوشيتدبرس" أمس السبت إن جده "كان يبدو شاباً في ذلك الوقت أيضاً".

وذكر أنه تأثّر عندما نُقل جده إلى المستشفى، مضيفاً: "لكن أنا سعيد جداً لأننا معا مرة أخرى".

وسجلت إثيوبيا أكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد.