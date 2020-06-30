علاج بدون ألم لسرطان الجلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاجات سرطان الجلد التقليدية، بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، يعاني متلقوها من السمية والآثار الجانبية للعلاجات المتكررة بسبب الطبيعة العدوانية والمتكررة لخلايا سرطان الجلد.

وظهرت علاجات كيميائية موضعية أقل توغلاً كبدائل، ولكن استخداماتها واسعة الانتشار أعاقها الحجم المؤلم للإبرة الدقيقة والسلوك سريع الذوبان للبوليمرات المستخدمة في العلاجات.

الآن، ابتكر باحثون من جامعة "بوردو" الأمريكية رقعة قابلة للارتداء للمساعدة في معالجة المشكلات وتوفير تجربة علاج محسنة للأشخاص المصابين بأورام الجلد، وتم نشر النتائج في العدد الأخير من مجلة "ACS Nano".

ويقول تشي هوان لي، أستاذ مساعد في الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية بجامعة "بوردو" وقائد الفريق البحثي في تقرير نشره، الإثنين، الموقع الإلكتروني للجامعة: "لقد طورنا رقعة جديدة يمكن ارتداؤها ومزودة بإبر صغيرة بالكامل، مما يتيح توصيل الأدوية بشكل غير مزعج عبر الجلد لعلاج سرطانات الجلد".

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ويضيف: "بشكل فريد، هذه الرقعة قابلة للذوبان تماما بواسطة سوائل الجسم بحيث يتم إذابة تركيزات اللاصقة في غضون دقيقة واحدة بعد إدخال الإبر في الجلد، متبوعًا بالانحلال التدريجي لإبر السليكون داخل الأنسجة خلال عدة أشهر".

ويوضح لي أن هذا الانحلال التدريجي البطيء للأشعة السينية النانوية يسمح بإيصال علاجات السرطان بشكل دائم ومستدام.

ويتابع: " تفرد تقنياتنا ينشأ من حقيقة أننا استخدمنا إبر نانونية صغيرة جدًا من السيليكون طويلة الأمد مع أطراف زوايا حادة يسهل اختراقها في الجلد بطريقة غير مؤلمة وبأقل تدخل جراحي".