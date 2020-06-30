شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إغلاق جديدة بولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية اجراءات الاغلاق الأولى للبلاد التي تستهدف تحديدا مناطق الضواحي المحلية بعد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في ملبورن ثاني أكبر مدينة في البلاد، ووفقا لما ذكرته وكاله "رويترز" تأتي القيود الجديدة حتى مع سعي ولايتين أستراليتين أخريين لتخفيف القيود الحدودية المحلية مع أجزاء أخرى من البلاد حيث تم احتواء الفيروس إلى حد كبير.

وقال رئيس الوزراء الفيكتوري دانيال أندروز إن الأشخاص في 10 رموز بريدية متأثرة حول ملبورن يجب أن يبقوا في منازلهم ما لم يسافروا للعمل أو المدرسة أو التمرين أو الطعام لمدة أربعة أسابيع، وستحتاج المقاهي والمطاعم إلى العودة للوجبات الجاهزة فقط ، بعد أسابيع فقط من عودتهم إلى العمل.

وقال اندروز "إذا لم نتخذ هذه الخطوات الآن فسوف ننتهي في موقف سيء حيث بدلا من تأمين 10 رموز بريدية ، سنغلق كل رمز بريدي".

وقالت ولاية كوينزلاند الشمالية إنها ستعيد فتح حدودها مع بقية البلاد اعتبارًا من 10 يوليو مع منع الوافدين من فيكتوريا، في غضون ذلك ، ألغت جنوب أستراليا إعادة فتح مجدولة لحدودها إلى بعض الولايات ، مشيرة أيضًا إلى زيادة حالات فيكتوريا ، لكنها قالت إنها ستسمح قريبًا للأشخاص القادمين من ولايات بها عدد أقل من الإصابات الجديدة.

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ووفقا للتقرير يأتي قرار عزل إغلاق فيكتوريا ، التي تضم ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، بعد أن تم الإعلان عن عن زيادات يومية من رقمين في عدوى كورونا لكل يوم من الأيام الـ 14 الماضية ، في حين أبلغت معظم الولايات الأخرى عن زيادات منخفضة أو من رقم واحد.

أدى الارتفاع في ولاية فيكتوريا ، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أستراليا ، إلى زيادة الزيادة اليومية الوطنية في الإصابات بالفيروس إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل.

وألغت جنوب أستراليا ، التي تقع على الحدود مع فيكتوريا ، إعادة فتح مقررة في 20 يوليو إلى الولايات التي لم تسمح لها بالعودة ، على الرغم من أن رئيس الوزراء ستيفن مارشال قال إنه سيفكر في السماح بالوصول من ولايات حيث تم احتواء العدوى.

وأعيد فتح حدود جنوب أستراليا مع أستراليا الغربية وتسمانيا وكوينزلاند والإقليم الشمالي في وقت سابق من هذا الشهر.