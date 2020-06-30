40 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجّلت ليبيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم 704 عينات ، من بينها 664 حالة سالبة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا ، منها 3 حالات جديدة و37 لمخالطين، ليصل إجمالي المصابين إلى 802 حالة، مشيرًا إلى تماثل 10 حالات للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 206، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد المتوفين إلى 23 حالة. قد يهمك ايضا: المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا مُنظّمة الصحة العالمية تكشف عن 5 أولويات لمواجهة فيروس "كورونا"

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