شفاء 717 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد -19) في دولة الكويت إلى 37030 حالة بعد تماثل 717 حالة جديدة للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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