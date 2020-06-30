المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 95 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن عدد المصابين بلغ 12.385 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 225 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 8.839 حالة . قد يهمك ايضا: الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا مُنظّمة الصحة العالمية تكشف عن 5 أولويات لمواجهة فيروس "كورونا"

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