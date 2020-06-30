الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار عن تسجيل 336 إصابة جديدة ليرتفع العدد 13907 حالات خلال الساعات الـ. 24 الماضية.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 912 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 223 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9897 حالة.

قد يهمك ايضا:

اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس "كورونا" المستجد في روسيا

مُنظّمة الصحة العالمية تكشف عن 5 أولويات لمواجهة فيروس "كورونا"