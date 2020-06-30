لبنان تُسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 27 من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ 6 البقية سجلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1778 حالة .

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أجري خلال الساعات الـ 24 الماضية 2971 فحصا pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر على 34 .

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