تغييرات فى الروتين اليومي للعناية بالبشرة والمكياج خلال فترة الصيف

تواجه البشرة مشاكل متعددة خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب استخدام واقى من الشمس كمنتج رئيسي، مع إجراء تغييرات في الروتين اليومى لاستخدام مستحضرات التجميل وفقًا لموقع "instyle".

سيكون الأساس في اختيار منتجات التجميل، استبدال المركبات الثقيلة إلى أخرى أخف على البشرة لكي يسهل امتصاصها، وإليك 5 خطوات رئيسية لتغيير روتين مكياجك في فصل الصيف.

1.منتجات العناية

حاولى استخدام منتجات مكياج بسيطة في فصل الصيف، بعيدا عن المنتجات الغنية بالدهون في الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى كريم واقى من الشمس غير لامع لخلق قاعدة ناعمة لتطبيق الماكياج، أو مرطب خفيف الوزن يعمل كمواد أولية.

2. كريم الأساس

يمكنك استخدام كريم الأساس خلال فصل الصيف، لكن بتركيبة مناسبة للصيف، حتى لا يذوب ويسبب لبشرتك مشكلات على مدار اليوم.

3. الكنتور الناعم

استخدمى الكنتور اللامع لتحديد خطوط وجهك ليمنحك مزيد من التوهج واللمعان.

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4. لون الشفاه والخد

حاولي توحيد لون الشفاه والخدود خلال فصل الصيف، لكن عليك اختيار المنتجات الخفيفة على البشرة وليست الثقيلة التى ربما تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

5.ظلال العيون المحايدة

يعتبر البعض أن مكياج العيون المحايد ممل، ولكن هذه الظلال الكلاسيكية تمنحنا عين ناعمة وغير مبالغ فيها لتناسب فصل الصيف.

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