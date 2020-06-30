الأمير تشارلز توقع المشاكل في المستقبل عند انضمام ميغان ماركل للعائلة

ادعى كاتب ملكي أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، "رأى مشاكل في المستقبل" عندما انضمت ميجان ماركل إلى العائلة الملكية، على الرغم من كون أمير ويلز من محبي شخصيتها القوية.ووفقا لنيجل كاوثورن، مؤلف كتاب الأمير أندرو وإيبشتاين والقصر، كان أمير ويلز، 71 عاما، قلقا لأنه لا توجد سوى مكان واحد لملكة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، أفاد أن أمير ويلز كان قلقًا بشأن شعبية ساسكس المتزايدة، وكان حريصًا على إبقاء ميجان فى حجم صغير وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

في حديثه إلى فابلوس، قال المؤلف الملكي عن تشارلز:"أعتقد أنه يحب النساء الأقوياء، ولكن في العائلة الملكية لا يوجد سوى مكان لملكة واحدة" ،وبمقارنة شعبيتها بشعبية أندرو عندما التقيا، أضاف: أعتقد أنه توقع مشاكل كبيرة مع العائلة".

وتابع :"من أجل العائلة، سيشعر أن هذه النتيجة أفضل أن تكون الملكية ميجان صغيرة الحجم بدلاً من كوكبة من النجوم في مدارات منفصلة."

وأفاد المطلعون على القصر أن علاقة وثيقة تطورت بين تشارلز وميجان بعد أن سار معها في الممر في عام 2018 فى حفل زفافها على هارى، مع وجود أرضية مشتركة بين الاثنين وحبهما للفن والثقافة والتاريخ.

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على جانب آخر أثارت الكاتبة كولين كامبل أصداء واسعة مؤخراً بخصوص حديثها حول ميجان ماركل حين زعمت أن لديها تطلعات سياسية وتأمل فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى يوم من الأيام، وقالت الكاتبة، البالغة من العمر 70 عامًا، لـ"FEMAIL"، إنها تعتقد أن الانتقال إلى الولايات المتحدة كان جزءًا من خطة التحول إلى المجال السياسى.

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