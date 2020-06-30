مجموعة من النصائح الذهبية لاختيار مقعد الطفل المناسب في السيارة

تنصح هيئة اختبار السلع الألمانية بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره كلما تطلب الأمر ذلك، وأوضح الخبراء الألمان أن الطفل يحتاج إلى مقعد خاص في السيارة، طالما يقل عمره عن 12 عاماً أو يقل طوله عن 1.50 متر.

وعلى الرغم من وجود موديلات قابلة لضبط الحجم، إلا أن مقعداً واحداً لا يكفي من وقت ولادة الطفل؛ حيث يحتاج الطفل إلى مقعدين على الأقل: الأول بدءاً من الولادة إلى 15 شهراً، والثاني يناسب طفلاً بوزن 9 كغم أو بطول 75 سم.

ومن الأفضل أن تكون السيارة مجهزة بنظام Isofix لتثبيت المقعد به؛ حيث يساعد هذا النظام على تجنب الأخطاء الخطيرة، التي يمكن أن تحدث عند تثبيت المقعد بأحزمة الأمان.

وهناك معياران دوليان لمقاعد الأطفال: الأول هو «R 44»، والذي يعتمد على وزن الأطفال، والثاني هو "R 129 i-Size"، والذي يصنف المقاعد بحسب حجم الطفل.

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