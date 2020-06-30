القاهرة – لايف ستايل
تنصح هيئة اختبار السلع الألمانية بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره كلما تطلب الأمر ذلك، وأوضح الخبراء الألمان أن الطفل يحتاج إلى مقعد خاص في السيارة، طالما يقل عمره عن 12 عاماً أو يقل طوله عن 1.50 متر.
وعلى الرغم من وجود موديلات قابلة لضبط الحجم، إلا أن مقعداً واحداً لا يكفي من وقت ولادة الطفل؛ حيث يحتاج الطفل إلى مقعدين على الأقل: الأول بدءاً من الولادة إلى 15 شهراً، والثاني يناسب طفلاً بوزن 9 كغم أو بطول 75 سم.
ومن الأفضل أن تكون السيارة مجهزة بنظام Isofix لتثبيت المقعد به؛ حيث يساعد هذا النظام على تجنب الأخطاء الخطيرة، التي يمكن أن تحدث عند تثبيت المقعد بأحزمة الأمان.
وهناك معياران دوليان لمقاعد الأطفال: الأول هو «R 44»، والذي يعتمد على وزن الأطفال، والثاني هو "R 129 i-Size"، والذي يصنف المقاعد بحسب حجم الطفل.
قد يهمك ايضا:
أفغانية ترعى 20 طفلًا حديثى الولادة بعد مذبحة مستشى كابول
سيدة تستخدم "الفيديو كول" لرؤية طفلتها بعد الولادة بسبب إصابتها بـ"كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة من النصائح الذهبية لاختيار مقعد الطفل المناسب في السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.