جيسيكا مولرونى تستعين بفريق مختص لحل أزمة اتهامها بالعنصرية

كشفت مصادر مقربة من جيسيكا مولرونى، صديقة مقربة سابقة لميجان ماركل، أن جيسيكا استعانت بمحامين وخبراء، وفريق مختص بالعلاقات العامة والأزمات للمساعدة في وضع حد لرد الفعل العنيف بعد خلافها الأخير مع اليوتيوبر الشهيرة ساشا اكستر واتهام الأخيرة لجيسيكا بالعنصرية.

وتعرضت المصممة والمذيعة الكندية، 40 سنة، التي اشتهرت بسبب صداقتها مع ميجان ماركل، لانتقادات هذا الشهر بعد أن شاركت اساشا إكستر سلسلة من الرسائل غير السارة زعمت فيها أن جيسيكا هددت فيها بمقاضاتهاوفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

أدى الجدل المرير الذي أعقب ذلك إلى طرد جيسيكا وهى أم لثلاثة أطفال ، من عملها فى تقديم عروضها مع CTV وعملها مع برنامج "صباح الخير أمريكا".

وقال مصدر لصحيفة "يو إس ويكلي": "استأجرت جيسيكا فريق علاقات عامة كبير للتعامل مع كل هذه ردود الفعل العكسية ضدها".

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لقد كانت تتحدث إلى المحامين وخبراء لتحسين صورتها، وفريق العلاقات العامة للأزمات، لقد استقبلت الكثير منهم إلى منزلها لإيجاد طريقة لوضع هذا وراءها.

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