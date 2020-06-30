شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة عالمية جديدة على هيدروكسى كلوروكين لمعرفة قدرته فى منع عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "رويترز" بدء محاكمة عالمية مصممة لمعرفة ما إذا كان عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا يمكن أن يمنع العدوى بـفيروس كورونا بعد الحصول على موافقة من وكالة الأدوية البريطانية.

يأتي قرار وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) بشأن التجربة ، والمعروف باسم تجربة COPCOV ، بعد العثور على الدواء في تجربة بريطانية أخرى ليس له فائدة للمرضى المصابين بالفعل بـفيروس كورونا.

وكانت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية "NIH" قد أعلنت وقف تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين، لعلاج الملاريا في علاج مرضى COVID-19 في المستشفى.

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وقالت المعاهد في بيان رسمى على موقعها بعد أن اجتمعت لجنة مراقبة البيانات والسلامة، إن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين ، الذي لطالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى ، على الرغم من أنه لم يضر.

تم إجراء النتائج المتعلقة بـكوفيد 19 للعلاح بواسطة هيدروكسي كلوروكوين، بين المرضى الداخليين الذين يعانون من أعراض المرض ، وتشير البيانات من هذه الدراسة إلى أن هذا الدواء لم يقدم أي فائدة إضافية مقارنة مع التحكم الوهمي لعلاج فيروس كورونا للمرضى في المستشفيات.

وكانت NIH قد أعلنت تجربتها لـهيدروكسى كلوروكين الذي يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض الروماتويد مثل التهاب المفاصل ، في أبريل الماضى.