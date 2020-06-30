شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تجربة عقار هيدروكسى كلوروكين فى منع الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُستأنف تجربة عالمية لاختبار قدرة عقار الملاريا هيدروكسى كلوروكين على الوقاية من الإصابة بمرض كورونا بعد موافقة الجهات الرقابية البريطانية.

واتخذت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قرارها بعدما أن أظهرت تجربة بريطانية أخرى أن العقار ليس مفيدا في علاج المرضى المصابين بالفعل بكوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك في التجربة نحو 40 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين للخطر على مستوى العالم وتقودها وحدة ماهيدول-أوكسفورد لأبحاث الطب الاستوائي بجامعة أوكسفورد وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس آذار إن عقار هيدروكسي كلوروكين قد يحدث فارقا كبيرا وأعلن بعدها انه يتناوله حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه لا يوجد تأكيد لفعاليته أو سلامته.

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وبعد ذلك ألغت الإدارة التصريح باستخدام الدواء في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت تجارب عدم فعاليته.

لكن نيكولاس وايت الأستاذ بجامعة أوكسفورد الذي يشارك في قيادة التجربة قال إن الدراسات التي أجريت على الدواء كوسيلة لمنع الإصابة بالمرض لم تظهر بعد نتائج حاسمة.

وتجاوزت الوفيات بكوفيد-19 على مستوى العالم نصف مليون شخص حتى يوم الأحد وفقا لإحصاء رويترز في حين تخطى عدد حالات الإصابة عشرة ملايين.