شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. إيجابيات وسلبيات تركيب دعامة القلب عبر الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأب الأوعية الدموية أو تركيب دعامة الشريان التاجي هو إجراء لفتح الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة وتسمى هذه الأوعية الدموية الشرايين التاجية، وقد يستخدم الطبيب دعامة الشريان التاجي من خلال الذراع، حيث يقوم بتوجيه أنبوب رفيع (قسطرة) وأدوات أخرى عبر الأوعية الدموية الرئيسية للوصول إلى القلب، في هذا التقرير نتعرف على إيجابيات وسلبيات دعامة القلب من خلال الذراع.

وفقاً لموقع "هارفارد هيلث" فإن دعامة الشريان التاجي عبارة عن أنبوب شبكي معدني صغير يتمدد داخل الشريان التاجي غالبًا ما يتم وضع الدعامة أثناء أو بعد رأب الوعاء مباشرةً يساعد على منع الشريان من الإغلاق مرة أخرى وتحتوي الدعامة على دواء يساعد على منع الشريان من الإغلاق على المدى الطويل.

إيجابيات وسلبيات تركيب دعامة من خلال الذراع

كان الأطباء يستخدمون في الغالب الشريان الفخذي وهو الوعاء الكبير في الجزء العلوي من الفخذ تتمثل إحدى مزايا استخدام هذا الشريان في أنه كبير نسبيًا، مما يجعل استخدام القسطرة أسهل قليلاً أيضا ، يؤدي هذا الوعاء مباشرة إلى القلب.

ومع ذلك، هناك بعض السلبيات في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكن دفن الشريان الفخذي تحت طبقات من الدهون ، مما يجعل الوصول إليه صعبًا. ويمكن انسداد الجزء الداخلي من هذا الوعاء بالرواسب الدهنية، مما يخلق عوائق للقسطرة والأدوات الأخرى.

لإيقاف النزيف بعد العملية ، يتلقى الأشخاص إما جهاز إغلاق خاص يساعد على سد الفتحة في الشريان أو 20 دقيقة أو أكثر من الضغط اليدوي الثابت على الشريان ثم يضطرون إلى الاستلقاء لعدة ساعات.

النهج البديل ، الذي يستخدم الشريان في الرسغ، يتغلب على العديد من هذه المشاكل.

Advertisements

يقع الشريان الشعاعي في الساعد بالقرب من قاعدة الإبهام تحت الجلد مباشرة، مما يسهل الوصول إلى حد ما (حتى في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن). ومقارنة بشرايين الساق، تقل احتمالية تطور الشرايين الدهنية بشكل كبير.

تقل احتمالية حدوث نزيف في الأوعية الدموية التي يتم إجراؤها عبر الرسغ، كما يسهل اكتشاف أي نزيف يحدث ووقفه.

بعد العملية ، يمكن أن يستيقظ الناس في وقت أقرب بكثير، وبالتالي قد يتمكنون من مغادرة المستشفى في وقت مبكر.

ونتيجة لذلك ، يميل رأب الوعاء الشعاعي والدعامة إلى أن يكون أقل تكلفة لنظام الرعاية الصحية.

ومع ذلك، فإن الشريان الشعاعي أصغر ولديه المزيد من التقلبات وقد تكون مناورة القسطرة أكثر صعوبة ، لذا قد تستغرق العملية وقتًا أطول قليلاً.

في بعض الأحيان ينتهي الأمر بالطبيب بالحاجة إلى التبديل من الشريان الشعاعي إلى الشريان الفخذي لإتمام الإجراء.