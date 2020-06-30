إن كنت تعاني من تساقط الشعر.. فهذا الغذاء ثبت أنه يوقف من هذا الأمر!

وتشمل الأشكال المؤقتة لتساقط الشعر: الإجهاد والمرض وعلاج السرطان. ولسوء الحظ، فإن السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال – نمط صلع الذكور – دائم.

وقد يبدو علم الوراثة عقبة لا يمكن التغلب عليها، ولكن الأبحاث تكشف أن بعض الأطعمة تحتوي على خصائص يمكن أن توقف تساقط الشعر.

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وثبت أن فطر Reishi، وهو عنصر أساسي في ممارسات الطب التقليدي، يؤدي هذه الوظيفة. ولفهم كيف يمكن لهذا الفطر أن يوقف صلع نمط الذكور، من المهم أن تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء الصلع.

ويوضح Hairguard، وهو مورد على الإنترنت لتساقط الشعر، أن “ديهدروتستوسترون (DHT) هو هرمون جنسي يتم تحويله من هرمون التستوستيرون بواسطة الإنزيم المعروف باسم 5α-reductase. إن هذه عملية طبيعية، وليست ضارة لغالبية الأفراد. والرجال الذين لديهم استعداد وراثي لصلع نمط الذكور، على الرغم من ذلك، حساسون لـ DHT في فروة الرأس.”

وهذا هو السبب الرئيسي للثعلبة الوراثية (AGA) المعروف أيضا باسم الصلع الذكري.

وفي دراسة بحثية استكشفت التأثيرات المضادة للأندروجين لدى 20 نوعا من الفطر، تبين أن فطر Reishi يساهم في تثبيط هرمون التستوستيرون.

وبشكل حاسم، وجدت الدراسة أن فطر Reishi يقلل بشكل كبير من مستويات 5-alpha reductase، ما يمنع تحويل هرمون التستوستيرون إلى DHT أكثر قوة. وبما أن المستويات العالية من DHT تسبب الصلع الذكري، فمن المعقول استنتاج أن فطر Reishi يمكن أن يوقف هذه العملية.