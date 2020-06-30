شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تناولت جرعات كبيرة من «فيتامين د» للوقاية من «كورونا».. والنتيجة عكسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ‏‏‏‏‏‏متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر ‏‏استشاري طب الأطفال، الدكتور بادي العنزي من الإفراط في تناول فيتامين “د”.

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وروى “العنزى” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قصة حالة امرأة اشترت كمية كبيرة من فيتامين “د” جرعة حبة 50 ألف لاعتقادها الخاطئ، أنه يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع: أنه عقب إجراء تحليلا بالدم، تبين ارتفاع مهول بنسبة الفيتامين في الدم، موضحًا أن هذا السلوك قد يسبب حصى بالكلى.

وأكد استشاري طب الأطفال، أنه لابد العلم بأن هذا النوع من الفيتامين حساس ولا يؤخذ إلا بعلم الطبيب.