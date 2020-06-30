الارشيف / صحة ورشاقة

المشي أثناء الحمل يحمي الجنين من السكري والسمنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل علماء من جامعة أوهايو إلى أن المشي يوميا أثناء الحمل جيد للطفل، إذ إنه يعزز إفراز مركب موجود في حليب الأم يساعد على تجنب إصابة الجنين بالسمنة والسكري.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الباحثين درسوا 150 من الحوامل والأمهات الحديثات باستخدام أجهزة تعقب رشاقة لمعرفة قدر النشاط اللازم ليحدث ذلك التأثير.

ووجدوا أن حتى التمارين المعتدلة كانت كافية لتعزيز مركب 3SL الموجود في لبن الأم والمرتبط بتقليل خطر إصابة الجنين بمشكلات صحية خطيرة.

وقال فريق البحث إن هذا المركب يمكن أيضا إضافته إلى اللبن الصناعي لتقديم نفس الفوائد الصحية إلى الرضع الذين لا تقدر أمهاتهن عن إرضاعهن.

Advertisements

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة كريستين ستانفورد إن دراسات سابقة أثبتت بالفعل أن ممارسة الحامل للتمارين الرياضية يمكن أن تحسن صحة أطفالهن. وفي دراستهم أراد الباحثون أن يتوصلوا إلى السبب وراء ذلك ووجدوا أنه لبن الأم وليس الجينات.

وأوضحت أن زيادة مركب 3SL لا يرتبط بالضرورة بالتمارين الرياضية المكثفة ولكن حتى المعتدلة مثل المشي اليومي كافي للاستفادة بفوائده الصحية. فضلا عن أن الرياضة عموما مفيدة جدا للصحة العامة لذلك أي حركة تقوم بها الحامل ستعود بالنفع عليها وعلى طفلها.

وتنقل الأمهات الكثير من الصفات إلى أطفالهن بما في ذلك السمات السلبية والإيجابية والمحايدة ليس فقط من خلال الجينات ولكن أيضا من خلال حليبهن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشي أثناء الحمل يحمي الجنين من السكري والسمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا