طريقة عمل تاتو الحواجب في المنزل بإحترافية

يعاني بعض السيدات من تساقط شعر الحواجب نتيجة عدة أسباب، ولا يستمر رسم الحواجب بالقلم فترة طويلة، لذلك وجدت طريقة أخرى تستمر طويلًا، وهي رسم الحواجب بالحناء أو الصبغة، نقدم لكِ طريقة عمل تاتو حواجب في المنزل.

طريقة عمل تاتو حواجب في المنزل

يوجد نوعان من تاتو الحواجب، تاتو الحناء وتاتو الصبغة، ويستمر كل منهما من أسبوعين إلى شهر كامل، فهما يعدان من الحلول المثالية لملء الفراغات الموجودة في الحواجب.

طريقة عمل تاتو الحنة ارسمي الحواجب بالقلم أو بواسطة مصحح الحواجب، واختاري اللون المناسب للون وجهك والمقارب للون الشعر، حتى يظهر بصورة طبيعية، وعلى رأس هذه الألوان البني والأسود.

أفرغي كيس الحناء في إناء، وأضيفي إليه نقطتين من زيت المحلبية، الذي يعمل على تثبيت لون الحناء، ثم أضيفي قطرتين من الماء الدافئ، واخلطي جميع المكونات مع بعضها بعضًا، حتى يصبح خليطًا متماسكًا، ثم أحضري فرشاة رفيعة وضعيها في الخليط وارسمي بها الحاجب.

اغمسي قطعة القطن في ماء ساخن، وامسحي الحاجب لإزالة الحناء الزائدة.

مميزات حنة الحواجب

الحناء لها العديد من الفوائد العلاجية: تعالج الحناء الإكزيما. تمنع الحناء تكوين الخلايا السرطانية في الجلد.

تعالج الجروح إذا تم وضعها على الجرح. تقضي الحناء على الجذام والجدري، لأنها تحتوي على مواد تقتل البكتيريا التي تصيب سطح الجلد.

أضرار حنة الحواجب

الحناء التي تحتوى على مواد كيميائية ممنوعة على الحامل خلال الثلث الأول من الحمل، لأنها قد تسبب تشوهات خلقية للجنين.

تسبب الحناء بثور في الجلد، لدى بعض النساء.

Advertisements

تسبب الحناء سيلان الأنف.

يمكن أن تتسبب الحناء في الإصابة بضيق التنفس.

طريقة عمل تاتو الصبغة

حضري نوع صبغة الشعر المناسب، وضعي البودرة التي تكون مع الصبغة، وضعي هذه البودرة في إناء، وبعد ذلك ضعي الماء على البودرة، وقلببها جيدًا حتى تصبح خليطًا مثل الكريم.

قبل البدء في وضع الصبغة على الحاجب، ارسمي الحواجب بالطريقة التي تفضلينها، وبعد ذلك، أحضري فرشاة صغيرة واغمسيها في خليط الصبغة، وبعد الانتهاء من صبغ الحواجب، امسحي الزوائد الموجودة. مميزات تاتو الحواجب يدوم تاتو الصبغة لفترة طويلة.

يمكن الحصول عليه بألوان مختلفة. عيوب تاتو الحواجب التهاب بصيلات الشعر في منطقة الحواجب. سواد الجلد أحيانًا في منطقة الحواجب. عدم القدرة على تغيير شكل الحواجب على المدى البعيد كونه دائمًا.

قد يهمك ايضا:

نصائح لتجنب تدمير مظهر حواجبك

وصفات طبيعية لنموّ الحواجب وتكثيفها