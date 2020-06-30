الأميرة يوجيني تشارك صورة لندبة عمودها الفقري عبر حسابها على "إنستغرام "

احتفالًا باليوم العالمي للتوعية بالجنف "انحراف العمود الفقري"، شاركت الأميرة يوجيني صورة لندبتها الناتجة عن جراحة العمود الفقري التي غيرت حياتها عندما كانت طفلة.ونشرت الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا البالغة من العمر 30 عامًا، الصورة على حسابها الشخصي على "إنستغرام" للاحتفال بالحدث، وقام متابعوها البالغ عددهم 1.1 مليون شخص على الفور بمدحها بعد أن شجعتهم على التفاخر ومشاركة ندوبهم وعدم إخفائها.

وكتبت يوجيني :"اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بالجنف، أردت فقط مشاركة ندبتي وتشجيع أي شخص مرّ بشيء مشابه لمشاركة الصور معي.. لنفتخر بندوبنا!".وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورتها، وعلق أحدهم: "أنت متحدثة رسمية عظيمة! يا لها من روح جميلة".

وقالت إحدى متابعيها: "يا له من إلهام! مررت بنفس الجراحة عندما كنت في الحادية عشرة من عمري (الآن 30!) لم أخجل أبدًا من ندوبي، فهي تروي قصة مثيرة للاهتمام!".وكتبت ثالثة: " لقد أجريت هذه الجراحة في أكتوبر 2019، وأنت تساعديني حقًا على عدم الخجل من ندبتي وإظهارها بفخر لأنها جزء مني الآن" ، وأضافت أخرى: "أنت أميرة رائعة جدًا"، وفي تعليق آخر، كتبت إحدى المتابعات: "أتذكر فستان الزفاف الخاص بك، كنت فخورة بإظهار الندبة".

كانت قد ارتدت يوجيني فستان زفاف أظهر ندوب الجراحة خلال زفافها لجاك بروكسبانك في 12 أكتوبر 2018، وخضعت يوجيني لجراحة العمود الفقري لعلاج الجنف في سن الثانية عشر وتركت لها علامة كبيرة على طول عمودها الفقري.وتم تشخيص يوجيني بالجنف وخضعت لعملية جراحية تصحيحية مع إدخال زوج من قضبان التيتانيوم مقاس 8 بوصات جنبًا إلى جنب مع عمودها الفقري لإعادة تقويمه نتيجة للانحناء، أسفرت العملية عن ندبة بارزة في ظهرها.

يعد الجنف أو انحراف العمود الفقري انحناء جانبيا للعمود الفقري، والذي غالبًا ما يحدث أثناء طفرة النمو قبل مرحلة المراهقة مباشرةً، بينما يمكن أن يحدث الجنف بسبب حالات مثل الشلل الدماغي والحثل العضلي، ويعد السبب وراء غالبية حالات الجنف غير معروف.غالبًا ما تكون حالات الجنف بسيطة، ولكن بعض حالات تشوه العمود الفقري تستمر في الازدياد أثناء نمو الطفل.

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