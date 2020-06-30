5 مواقف تشابهت فيها كيت ميدلتون مع الأميرة ديانا

يُقارن الكثيرون دائماً كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، بوالدة زوجها الأميرة ديانا، ويعتبرها البعض خليفة لها، للتشابه الكبير فى اختيار الملابس بالتصاميم والألوان نفسها، مرورًا بالقبعات والأحذية، والمجوهرات الملكية التى كان أبرزها خاتم زفاف أميرة ويلز، الذي يحتوي على فص من الياقوت ذو 12 قيراطا وهو مرصع بـ 14 قطعة من الماس.

ولكن هناك كثير من المواقف التي تشابهت فيها كيت ميدلتون مع الأميرة ديانا، وكان آخرهم زيارة دوقة كامبريدج لدار رعاية للأطفال.

اهتمامهما بالأطفال المرضى

ظهرت كيت ميدلتون في فستان منقوش بالورود أثناء زيارتها لإحدى دور الرعاية، وهو فستان مشابه إلى حد كبير لفستان الأميرة ديانا التي ارتدته أثناء زيارتها لأطفال مرضى، وقامت دوقة كامبريدج بالجلوس على ركبتيها وغرقت يديها في أكياس مليئة بالسماد للمشاركة في زراعة بذور عباد الشمس بالتعاون مع عائلات الأطفال.

تعاملهما مع أبنائهما

كانت الأميرة ديانا والدة الأمير ويليام والأمير هاري، تدرك أهمية أن تكون أما عملية مع أطفالها حتى إذا كانت في جولة ملكية، وبالمثل تفعل كيت ميدلتون الشئ نفسه فهي تتعامل مع نوبات غضب أبنائها بشكلا هادئ وطبيعي جدا.

قضايا لها أولوية بالنسبة لهما

لكن من أميرة ويلز ودوقة كامبريدج، قضية ما تهتم بها وتدعمها، إذ ساعدت الأميرة ديانا في تسليط الضوء على قضايا مثل الألغام الأرضية وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز "، والجذام، في حين تهتم كيت ميدلتون بمكافحة وصم المرض العقلي.

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معرفة كيفية التصوير جيدا

تعرف كل من ديانا وكيت، كيف تقفان أمام الكاميرات، إذ إنهما من أكثر النساء اللاتي يتم تصويرهن في العالم، فبين صورة ديانا وكيت في الهند العديد من السنوات لكن اللقطة طريقة جلستهن واحدة.

ألقاب الأميرتين

بينما لقبت الأميرة ديانا بـ"أميرة القلوب" بسبب أعمالها الخيرية العديدة، حصلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج على لقب "أميرة البساطة" لاشتهارها بتكرار ملابسها، فهي من أكثر سيدات العائلات المالكة التي ترتدي فساتينها في أكثر من مناسبة.

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