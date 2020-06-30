دراسة تكشف انخفاض الحمل الفيروسي في مرضى كورونا خلال مايو الماضي

كشفت دراسة صغيرة أجراها باحثون في إيطاليا أن مرضى كورونا الذين ثبت إيجابية حالتهم بالفيروس وتم إحتجازهم بالمستشفي خلال شهر مايو الماضى تبين أن لديهم جزيئات فيروس أقل من أولئك الذين تم اختبارهم قبل شهر.

ووفقا لما ذكرته وكاله "رويترز" قدم الباحثون بعض النظريات عن "الحمل الفيروسي" المنخفض، بما في ذلك أن إجراءات الإغلاق ربما قللت من تعرض المرضى للفيروس ، لكن دراستهم لم تقدم دليلاً يشرح نتائجهم.

قال طبيب إيطالي آخر الشهر الماضي إن "الفيروس لم يعد موجودًا في إيطاليا" ، مما يشير إلى أن التفاعل بين الفيروس ومضيفه البشري قد تغير.

وأوضح ألبرتو زانغريلو ، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل الإيطالي في ميلانو في ذلك الوقت ، إن تعليقاته ستعززها الأبحاث التي سيتم نشرها قريباً بقيادة زميل العالم ماسيمو كليمنتي

لكن دراسة كليمنتي التي نُشرت في مجلة Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ، لم تبحث عن طفرات في الفيروس أو تغيرات في المرضى قد تفسر لماذا بدا المرض أقل حدة بشكل عام في مرضى مايو.

وبدلاً من ذلك ، بحثت عن روابط بين شدة المرض وكمية الفيروس والحمل الفيروسي في المرضى، وحلل الباحثون 200 مسحة من البلعوم الأنفي تم أخذها في مستشفى سان رافاييل وكان نصفهم من المرضى الذين عولجوا في أبريل في ذروة الوباء ونصفهم من المرضى الذين عولجوا في مايو.

بناءً على النتائج ، حسب الباحثون أن الأحمال الفيروسية للمرضى كانت أعلى في أبريل، ووجد الباحثون أن المرضى الذين تم مسحهم في أبريل لديهم أعراض أكثر شدة وكانوا أكثرعرضة للاحتجاز في المستشفى والعناية المركزة.

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كانت الأحمال الفيروسية متشابهة في الرجال والنساء ، ولكنها كانت أعلى في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق ، وفي أولئك الذين يعانون من COVID-19 الشديد.

قال فريق كليمنتي إنه في حين أنه من الممكن نظريًا تحور الفيروس التاجي الجديد ، إلا أنه لم يكن لديهم بيانات جزيئية لإثبات ذلك، وقالوا إن التفسيرات المحتملة الأخرى تشمل الاستخدام الأوسع للمسافة الاجتماعية في مايو مقابل أبريل ، ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا ، وزيادة استخدام أقنعة الوجه وغسل اليدين ، وقلة التلوث.

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