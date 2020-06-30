أعلن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات عن اكتشاف أكثر من 100 سلالة من فيروس كورونا المستجد في روسيا، منذ ظهور أول المصابين بفيروس كورونا.

وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف "بعد ظهور المرض في روسيا، قمنا بتحديد سلالات من فيروس كورونا، لدينا الآن أكثر من 100 منها".

وأعلن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، أن المركز بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نهاية يونيو/حزيران، حتى مطلع يوليو/تموز، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر/أيلول.

يذكر أن المركز أعلن سابقا أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في يونيو/حزيران، ويتوقع المركز تسجيله في سبتمبر/أيلول.

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كان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن يوم الاثنين، تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2001 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 476658 إصابة.

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