5 نصائح تجعل من القراءة عبر الإنترنت تجربة ممتعة

إلى جانب التغييرات التي أحدثها في حياتنا اليومية، ساهم التطور التكنولوجي أيضاً في انقسام عشاق القراءة إلى نوعين؛ أحدهما كلاسيكي ورقي والآخر إلكتروني تقني.

إذا كنت من محبات الكتب الإلكترونية وترغبين في الإستمتاع بهذه التجربة إلى أقصى حدود، فننصحك بالإطلاع على النصائح التي نقدمها لك، وذلك بعد أن شاركناك مؤخراً بقائمة من الكاتبات الإماراتيات التي عليك معرفتهن

نصائح اتبعيها للاستفادة من تجربة القراءة أونلاين

لا تتردّدي أولاً في تنزيل تطبيق Calibre الذي يوفّر لك أفضل وسيلة لمتابعة كتبك. ليس هناك أكثر إحباطاً من أن تدركي أنّك اشتريت الكتاب نفسه أكثر من مرّة.

تخلّصي من العوامل التي يُمكن أن تشتت تركيزك أو اهتمامك بالكتاب الذي تقرئينه وحاولي أن تختاري المكان الأنسب للاستمتاع بتجربة القراءة.

إحتفظي بنسخ إحتياطية عبر الإستعانة ببرامج مثل Dropbox، Mozy، Mobileme أوغيرها؛ فهي خيارك الأمثل في حال اشتريت كتب لا يُمكنك إعادة تنزيلها أو شرائها.

لا تنسي الإطلاع على النماذج أو العينات المجانية؛ إذ تميل الكتب الإلكترونية إلى أن تكون باهظة الثمن بسبب عدم القدرة على إعادة بيعها أو تداولها. لهذا السبب، من الأفضل اللجوء إلى ميزة العينة حيث يقدّم لك بعض الناشرين فرصة قراءة فصلٍ مجاني قبل شراء الكتاب.

Advertisements

حدّدي وقتاً معيناً للقراءة خصوصاً وأنّ القراءة الإلكترونية قد تؤذي العينين بسبب ما تتطلبه من نظر إلى الشاشة.

دوّني الملاحظات أثناء القراءة لئلا تنسي أين وصلت في قراءة الكتاب وتضطري للبحث مطولا في محاولة معرفة ذلك.

حاولي الإستفادة من الإعدادات المتوافرة لجعل تجربة القراءة مريحة وممتعة في آنٍ معاً.

قد يهمك ايضاً:

خبيرة نفسية تكشف عن 3 مهارات لـ"الذكاء العاطفي" تعرفي عليها

تقرير يكشف موعد لجوء الإبن إلى الأب وإمكانية الذهاب إليه عندما يجور عليه الزمان