شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. نصائح هامة للأمهات حديثى الولادة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت واحدة من الأمهات حديثي الولادة، فيجب عليكى الحرص الشديد للحفاظ علي صحتك وصحة رضيعك، في هذا الإنفوجراف نقدم لكى مجموعة من النصائح تحميكى أنت وطفلك من عدوى فيروس كورونا المستجد..

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