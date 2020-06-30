شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز":البرازيل تبدأ تجارب على لقاحين محتملين لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جواو دوريا، حاكم ولاية ساوباولو بالبرازيل، الأكثر اكتظاظا بالسكان، إنه يتوقع أن يحصل هذا الأسبوع على موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية، لبدء تجارب لقاح محتمل ضد فيروس كورونا طورته شركة سينوفاك "Sinovac "الصينية، في ولاية ساوباولو، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة، أن التصريح جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية البرازيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها وقعت على اتفاقية لإنتاج لقاح محتمل آخر، طورته شركة الأدوية " AstraZeneca"، مع الباحثين في جامعة أكسفورد.

وقالت "دوريا"، إن مدينة" ساوباولو" بالبرازيل، لا تحاول التنافس مع الحكومة الفيدرالية من خلال اختبار اللقاح الصيني، مضيفا بأنه "كلما تم اختبار اللقاحات واعتمادها كان ذلك أفضل.

من جانبه، حذر مايكل رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بأن البرازيل مازالت تواجه "تحديا كبيرا"، للحد من جائحة فيروس كورونا التاجي، وينبغي أن تفعل المزيد لتكامل جهودها على مختلف مستويات الحكومة.

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تتعاون مع اكسفورد لانتاج لقاح

وقالت وكالة "رويترز"، يأتى ذلك بعد أن أبلغت البرازيل، التي تعاني ثاني أسوأ تفشي لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، موضحة أنه طبقا لآخر الاحصائيات فقد تم الإبلاغ عن 245.252 ألف حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و 692حالة وفاة إضافية، مما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 58.314ألف قتيل.



الصحة العالمية تطلب المزيد من الجهد لمحاربة كورونا فى البرازيل

وأضاف، أنه ينبغي على البرازيل "التركيز على نهج شامل للسيطرة على المرض، والقيام بذلك بطريقة مستدامة.

وقد انتقد خبراء الصحة، الرئيس "جاير بولسونارو"، بشدة بسبب تعامله مع الأزمة، ووصف بولسونارو المرض بأنه "إنفلونزا قليلة" وأبدى عدم مبالاة بارتفاع عدد الوفيات.