الوقاية من ألزهايمر.. تجنب مضاعفات الإصابة بـ3 أمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الجمعية الألمانية لمرضى ألزهايمر أهمية الوقاية من الإصابة بالمرض، الذي يصيب آلاف الأشخاص سنويا، باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والتخلي عن التدخين.

وقالت الرئيسة الأولى للجمعية، مونيكا كاوس، الثلاثاء، في برلين، إن من الأمور المهمة أيضا في الوقاية من ألزهايمر علاج ضغط الدم والسكري واضطراب نبضات القلب حتى لا تحدث مضاعفات تؤدي للإصابة بالمرض.





وأضافت كاوس: "حتى لو لم تكن هناك إجراءات يمكن معها استبعاد الإصابة في وقت ما بأي شكل من أشكال الخرف، فإن الوقاية تظل سديدة ومهمة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات الجمعية، يُصاب سنويا في ألمانيا أكثر من 300 ألف شخص بألزهايمر وأمراض أخرى من الخرف، ويوجد حاليا بوجه عام ١.٦ مليون شخص مصاب بهذه الأمراض في ألمانيا.

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وأشارت الجمعية إلى أنه بسبب التغيرات الديموجرافية يوجد حاليا حالات إصابة جديدة بألزهايمر أكثر من عدد حالات الوفاة بين المصابين بهذا المرض، ما يعني أن عدد المصابين يرتفع.

ومع ذلك، فإن الدراسات الجديدة تُظهر أن الزيادة أقل مما كان متوقعا من قبل، وذكرت الجمعية أنه "اعتمادا على كيفية تطور الهيكل العمري للسكان بوجه عام، سيرتفع عدد المرضى بحلول عام 2050 إلى ما يتراوح بين ٢.٤ و٢.٨ مليون مريض".

وكانت الجمعية تتوقع من قبل أن يصل عدد مصابي ألزهايمر حتى عام 2050 إلى 3 ملايين مصاب، ورجحت الجمعية أن سبب تباطؤ الارتفاع هو تحسن الحالة الصحية للسكان بوجه عام.



