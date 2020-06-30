زيت الزيتون.. فوائد مذهلة للمناعة وعلاج الالتهابات

يعد زيت الزيتون من أشهر أنواع الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تحمي الصحة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد ومنها حماية الجهاز الهضمي والتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وكشفت دراسات عديدة أن زيت الزيتون يوجد به العديد من الفوائد غير المتوقعة، والتي نرصدها فيما يلي..





التخلص من الهالات السوداء

يعاني الكثير من الهالات السوداء التي تكون ناتجة عن السهر أو أحد الأمراض، ويمكن التخلص منها باستخدام زيت الزيتون أسفل العين من خلال دهنه قبل النوم يوميا.

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تحفيز الأيض

إضافة زيت الزيتون إلى الأطعمة المختلفة يساعد على تعزيز عملية الأيض مما يقلل من الإصابة بالأمراض الخطيرة ومنها أمراض السرطان والأورام.





تقوية المناعة

يتمتع زيت الزيتون بالقدرة على تقوية المناعة والتصدي للفيروسات التي تهاجم الجسم وتتسبب في الإصابة بالأمراض المختلفة، حيث يحتوي على المواد المضادة للأكسدة المهمة لمحاربة أنواع العدوى.

وأكدت الدراسات أن الأحماض الدهنية التي توجد في زيت الزيتون تساعد على منع التعرض إلى بعض الأزمات المناعية ومنها زيادة خلايا الدم البيضاء.

علاج الالتهابات

ذكر موقع "actual news" أن زيت الزيتون مهم في علاج حالات التهابات المفاصل والتهابات الشعب الهوائية، فضلا على أنه قد يعالج بعض الأمراض التي تصيب القلب والكلى.