بوتين يدعو الروس لدعم استقرار وأمن البلاد عبر استفتاء الدستور المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/30 02:59 م بتوقيت أبوظبي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، شعبه إلى دعم أمن واستقرار البلاد، وذلك عشية انتهاء استفتاء على تعديلات دستورية قد تعزز من سلطته.
وفي كلمة تلفزيونية مقتضبة، قال بوتين "نحن لا نصوت على التعديلات الدستورية باعتبارها قواعد قانونية فقط، بل من أجل البلد الذي نريد العيش فيه ونريد توريثه لأولادنا وأحفادنا".
ولم يشر الرئيس الروسي في كلمته إلى التعديل الذي بدأ التصويت عليه يوم 25 يونيو/حزيران الجاري، ويسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2036.
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