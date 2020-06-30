السيسي: ثورة 30 يونيو حافظت على هوية مصر من الاختطاف المزيد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ثورة 30 يونيو 2013 حافظت على هوية البلاد من الاختطاف في ظل حكم جماعة الإخوان المصنفة إرهابية.

وتحيي مصر، اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بتنظيم الإخوان الإرهابي من الحكم منتصف عام 2013، بعد مظاهرات حاشدة عمت البلاد مطالبة بعزل محمد مرسي والحفاظ على البلاد.

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وأضاف السيسي في تغريدة له على "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لثورة 30 يونيو أن "التاريخ سيتوقف كثيرا أمام أمام تلك الثورة المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وتابع: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه".

وجدد السيسي "العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".