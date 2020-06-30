هل تنتقل عدوى «فيروس كورونا» عبر الأطعمة؟.. خبير تغذية يُجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد خبير التغذية الألماني برنهارد بورديك، أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على إمكانية إصابة الأشخاص بفيروس كورونا من خلال تناول الأطعمة أو لمس الأطعمة الملوثة.
وأضاف الخبير بمركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية أن انتقال العدوى عن طريق الأسطح لا يزال مستبعدا للغاية؛ نظرًا لأن الفيروسات لا تستقر كثيرا في البيئة المحيطة.
وبشكل أساسي لا يجوز تناول اللحوم نيئة، ولكن يجب أن تكون مطهوة جيدًا.
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