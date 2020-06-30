فيروس جديد في الصين.. يصيب الخنازير وينتقل للبشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة حديثة اكتشاف فيروس جديد من فيروسات الإنفلونزا في خنازير بالصين، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر عدوى للبشر ويجب مراقبته عن كثب خشية أن يتحول إلى "فيروس وبائي" محتمل.

وأظهرت الورقة المنشورة في دورية أمريكية أن فريقا من الباحثين الصينيين درس فيروسات الإنفلونزا المكتشفة في الخنازير بين عامي 2011 و2018 ورصد فيروس جي 4، وهو من سلالة فيروس إتش1 إن1 "وبه كل السمات المميزة الضرورية لفيروس وبائي مرشح"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال الباحثون في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم إن مستويات مرتفعة من الفيروس رُصدت في دماء العاملين في مزارع الخنازير، مضيفين أنه يتعين إجراء مراقبة وثيقة على نحو عاجل للتجمعات البشرية خاصة العاملين في قطاع تربية الخنازير.

وتسلط الدراسة الضوء على مخاطر الفيروسات التي تكسر الحاجز بين الأنواع وتنتقل إلى الإنسان خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الصين، حيث يعيش الملايين على مقربة من المزارع ومنشآت تربية الحيوانات والمجازر والأسواق الرطبة.

وأكد كارل بيرجستروم، وهو عالم أحياء في جامعة واشنطن، أن الفيروس الجديد يمكنه إصابة البشر لكن لا يوجد خطر وشيك من جائحة جديدة.