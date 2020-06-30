شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من متلازمة الأجهزة المتعددة.. تصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "رويترز "، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 300 حالة لمتلازمة نادرة ومهددة للحياة في الأطفال والمراهقين المرتبطين بفيروس كورونا التاجي الجديد، في الولايات المتحدة، في دراستين بمجلة نيو إنجلاند الطبية.



متلازمة التهابات الاجهزة المتعددة المرتبط بفيروس كورونا

تتبعت الدراسات الأمريكية التي نشرت يوم أمس الإثنين، عدة تقارير عن المتلازمة بين مرضى فيروس كورونا COVID-19 في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، حيث تشترك متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال (MIS-C) في الأعراض مع الصدمة السامة، ومرض كاواساكي، بما في ذلك الحمى، والطفح الجلدي، وتورم الغدد، وفي الحالات الشديدة، التهاب القلب.



ارتفاع الحرارة او الحمى اهم اعراضه

قال مايكل ليفين، أستاذ طب الأطفال وصحة الطفل الدولية في جامعة إمبريال كوليدج لندن، إن هناك صورة ثابتة تظهر المتلازمة التي تحدث بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وتؤثر المتلازمة على 2 من كل 100 ألف طفل، وهم أقل من 21 عامًا، في حين حددت الدراسات حوالي 300 حالة في الولايات المتحدة.

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متلازمة الالتهابات المتعددة

وأشار ليفين، إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة في جميع أنحاء العالم، وأن نسبة عالية نسبيًا حدثت بين السود أو من أصل إسباني أو أشخاص من جنوب آسيا.

وجدت الدراسة الأولى، بقيادة مستشفى بوسطن للأطفال، أن 186 حالة من الالتهابات المتعددة" MIS-C "، في 26 ولاية أمريكية، مع 4 من أصل 5 حالات تحتاج إلى رعاية مركزة، وواحدة من كل 5 تتطلب أجهزة تنفس صناعى، وتوفى 4 مرضى، والدراسة الثانية، التي لاحظت مرضى في نيويورك، وأجرتها إدارة الصحة بالولاية، 95 حالة أخرى مؤكدة، مع 4 من أصل 5 بحاجة إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة، وتوفى اثنين، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح لماذا يتطور مرض متلازمة الأجهزة المتعددة" MIS-C "،في بعض الأطفال المصابين بفيروس كورونا والمراهقين، دون الآخرين.



متلازمة التهابات الاجهزة المتعددة

يذكر أن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال" MIS-C "، هي حالة خطيرة يحدث خلالها التهاب في بعض أجزاء الجسم، مثل القلب، أو الأوعية الدموية، أو الكلى، أو الجهاز الهضمي، أو الدماغ، أو الجلد أو العينين، عادة ما يؤدي الالتهاب إلى التورم، مع احمرار وألم في كثير من الأحيان.