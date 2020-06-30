شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كورونا.. نقص الزنك يؤثر على حاسة التذوق.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يولد البشر مع حوالي 10آلاف من براعم التذوق ، معظمها يقع مباشرة على اللسان تساعد هذه البراعم في الاستمتاع بالأذواق الأساسية الحلو، الحامض، المالح، المر ، يمكن أن تؤثر عوامل مختلفة على براعم التذوق وتغير الطريقة التي ندرك بها الذوق بما في ذلك الشيخوخة والمرض وحديثا فيروس كورونا الذى يؤثر على حاستى التذوق والشم ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك عده عوامل التي يمكن أن تسهم في تغيير براعم التذوق وأبرزها نقس الفيتامينات كالزنك.

أسباب تغيرات حاسة التذوق

براعم التذوق مسؤولة في الاستمتاع بالعديد من النكهات، عندما تصادف براعم التذوق لدى الشخص الطعام والمواد الأخرى ، ترسل خلايا التذوق الموجودة في الداخل رسائل إلى الدماغ تساعد على فهم ما نتذوقه تعمل خلايا الذوق هذه مع الحواس الكيميائية والفيزيائية لإنتاج ما نعرفه باسم "النكهة".

يمكن أن تؤثر التغييرات في براعم التذوق بشكل كبير على الطريقة التي ندرك بها النكهة. يمكن أن تصبح الأطعمة رتيبة وتفتقر إلى النكهة. يمكن إضعاف إدراكك للنكهة ، خاصةً من خلال براعم التذوق لديك ، بسبب مجموعة متنوعة من العوامل

الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، سواء الفيروسية أو البكتيرية ، أعراضًا مثل احتقان الأنف وسيلان الأنف يمكن لهذه الأعراض أن تقلل من حاسة الشم ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على إدراك المذاق.

اضطرابات الجهاز العصبى

قد تسبب اضطرابات الجهاز العصبي التي تؤثر على أعصاب الفم أو الدماغ ، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد ومرض الزهايمر ، تغييرًا في إدراك الذوق بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض اضطرابات الجهاز غير العصبي ، مثل السرطان ، أن تغير إدراك الذوق خاصة أثناء العلاج.

سوء التغذية

يمكن أن يسبب سوء التغذية نقصًا في بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية لكي تعمل براعم التذوق بشكل صحيح قد تؤدي أوجه القصور في العناصر الغذائية التالية إلى فقدان الطعم مثل فيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، الزنك، النحاس

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تلف الأعصاب

الأعصاب الموجودة على طول المسار من الفم إلى الدماغ مسؤولة عن وظيفة برعم الذوق وإدراك النكهة، يمكن أن يساهم تلف الأعصاب في أي مكان على طول هذا المسار ، سواء من الإصابة أو المرض ، في تغيير حاسة التذوق

تشمل بعض الأسباب المحتملة لتلف الأعصاب الذي يمكن أن يؤثر على حاسة التذوق:

التهابات الأذن، عملية جراحية للإذن، إجراءات الأسنان، العمليات الجراحية للفم، ضعف العصب الوجهي، صدمة الدماغ

الأدوية

قد تغير بعض الأدوية براعم الذوق وتغير إدراك للمذاق، الأدوية الأكثر شيوعًا التي تؤثر على حاسة التذوق هي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، والتي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

قد تسبب الأدوية الأخرى تغيرًا في المذاق من خلال المساهمة في جفاف الفم ، مما يجعل من الصعب على براعم التذوق التعرف على كيماويات المذاق تشمل بعض الأدوية الشائعة الذي يسبب جفاف الفم مضادات حيوية، مضادات الاكتئاب، مضادات الفطريات، مضادات الهيستامين، خافضات ضغط الدم، مضادات الالتهابات، مضادات الذهان، مضادات الفيروسات، أدوية الجهاز العصبي المركزي، مدرات البول، مرخيات العضلات، أدوية الغدة الدرقية.