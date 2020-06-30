شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على أول لقاح محتمل لكورونا"كوفاكسين"..والتجارب البشرية فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "CNBC "، أن الهند وافقت على أول لقاح فيروس كورونا، موضحة أن الهيئة العامة للسيطرة على الأدوية التابعة للحكومة الهندية، Drug Controller General of India"" DCGI "، قد وافقت اليوم على أول مرشح لقاح لفيروس كورونا، وهو لقاح" كوفاكسين"، " COVAXIN"، وتعتبر هذه الهيئة هي المسئولة عن الموافقة على تراخيص فئات محددة من الأدوية، وهو أول مرشح لقاح لفيروس كورونا" COVID-19" توافق عليه الهند، موضحا أن التجارب البشرية ستبدأ في يوليو.



الهند توافق على اول لقاح لها

وأضاف الموقع، أنه تم تطوير الدواء بواسطة شركة" بهارات بيوتيتش" Bharat Biotech ، ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية البشرية في جميع أنحاء الهند في يوليو 2020.

وأكد الموقع، أن مرشح اللقاح لفيروس كورونا "COVID-19 الهندى كوفاكسين" COVAXIN "حصل على موافقة من هيئة السيطرة على الأدوية الهندى " DCGI "، للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية البشرية، حيث من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية البشرية في جميع أنحاء الهند في يوليو 2020.

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وأشار الموقع، إلى أن اللقاح، قد تم تطويره بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني للفيروسات (NIV)، موضحة أنه تم تطوير وتصنيع اللقاح الأصلي بواسطة "Bharat Biotech".

وقال الموقع، يعمل عدد من الشركات المصنعة للأدوية في جميع أنحاء العالم، لإيجاد علاج لفيروس كورونا التاجي، ولكن لم تفوز أي شركة أدوية فى السباق حتى الآن.

وأضاف الموقع، أن الصين أعلنت مؤخرا، أن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام مرشح لقاح لفيروس كورونا "COVID-19 "، الذي طورته وحدة أبحاثه "كانسينو بيولوجيكس" CanSino Biologics ، بعد أن أثبتت التجارب السريرية، أنه آمن وأظهر بعض الفعالية، مضيفا أنه تم اختبار العديد من الأدوية لفعاليتها في علاج فيروس كورونا COVID-19 ، لكنهم فشلوا.