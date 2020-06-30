شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. لو بتعانى من الأرق ..5 مشروبات هتساعدك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أرق وتوتر وعدم القدرة على النوم" ،هى الحالة التى يعانى منها طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات، وقد تزداد سوءا بعد انتشار الوباء العالمى كورونا وحالة الذعر التى يعيشها الطلاب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض المشروبات التى ينصح بتناولها قبل النوم لتساعد على النوم دون أرق، وفقا لما ذكره موقع intermountainhealthcareوهى:

مشروبات تساعد على النوم الصحى وعلاج الأرق:

1:الحليب الدافئ، من أفضل أنواع المشروبات التى تساعد على الاسترخاء وتعزيز صحة الجهاز العصبى حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على علاج الارق والنوم الصحى.

2:الشاى الأخضر، من السوائل الدافئة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى ، كما انه يساعد على علاج الارق والاسترخاء والنوم الصحى.

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3: شاي البابونج ، مثل الحليب الدافئ ، خيارًا تقليديًا آخر في عالم حلول النوم الطبيعية، أوصى الخبراء باستخدام البابونج لسنوات كمساعدة لأولئك الذين يعانون من الأرق. غالبًا ما يكون هذا الشاي مهدئًا كما أنه خالي من الكافيين.

4: عصير الموز ، يمكن صنعه بسهولة قبل وقت النوم وهو رائع لتعزيز أنماط النوم الصحية، كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والمناعة.

5:مشروب النعناع الدافئ، يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والنوم الصحى.