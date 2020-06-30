5 نصائح فعالة للعناية بالثدي أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:06 صباحاً - تغيرات الثدي طبيعية أثناء الحمل وقد تستمر حتى الولادة وما بعدها، يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية، وزيادة تدفق الدم، وإنتاج اللبن إلى ألم وعدم ارتياح في الثديين ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، لتعرفنا على أهم النصائح حول كيفية رعاية الثدي أثناء الحمل .

نصائح للعناية بالثدي أثناء الحمل



يبدأ الثديان في الاحتقان ويتحولان إلى حساسية أثناء الحمل. قد تصبح الحلمات جافة ومصبغة وتحدث تشققات. يمكن أن تساعدك الإجراءات التالية في رعاية ثدييك أثناء الحمل وبعده.

1. تدليك الثديين

يمكن أن يساعد تدليك الثديين في سد القنوات وعلامات التمدد والحلمات المتشققة. خذي بعض المرطب أو زيت الزيتون وافركي حول الحلمات بحركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك. اسحبي الحلمات إلى الخارج برفق. استمري لمدة خمس دقائق تقريباً.

من المرجح أن يكون تدليك الثدي جيداً

زيادة المعروض من اللبن بعد الولادة وتحسين الرضاعة الطبيعية.

تنعيم الثديين، تنعيم الغدد الثديية، وزيادة تدفق الحليب.

تحفيز الحلمات والهالة لسهولة المص.

تدابير وقائية

لا تضغطي بشدة على الثديين.

استخدمي فقط أطراف أصابعك للتدليك.

توقفي عن التدليك إذا شعرت بأي ألم.

لا تدلكي الحلمات بشكل مفرط عندما تكونين في المراحل النهائية من الحمل.

2. حافظي على نشاطك

اتبعي نظام التمرينات ونظاماً غذائياً صحياً. يمكن أن تمدد أنشطة التمدد اللطيفة الجزء العلوي من الجسم. يمكن أن تساعد تمارين الذراع في توفير القوة لعضلات الثدي وقد تقلل من آلام الثدي.

تدابير وقائية

لا تبالغي في ممارسة الأنشطة البدنية.

استشيري طبيبك أو اختصاصي اللياقة البدنية قبل ممارسة أي روتين رياضي.

3. استخدمي حمالات الصدر المناسبة

Advertisements

A حمالة الصدر مريحة، ويفضل أن تكون من القطن، ويمكن أن تساعد عندما يمتد الثديان خلال فترة الحمل. أيضاً، يمكن أن تكون حمالة الصدر الرياضية مريحة، تحافظ على العضلات تحت الثدي متناغمة وقوية وقد تمنع الترهل.

تدابير وقائية

لا تستخدمي حمالات الصدر الضيقة أو غير المناسبة.

قد لا تكون حمالات الصدر underwire مريحة.

4. تحققي من حلمتيك

لا تبرز الحلمات المسطحة كثيراً أو لا تبرز عند البرد، تسحب الحلمات المقلوبة للداخل عند التحفيز وتبدو باهتة الشكل، أو مسننة، أو مسطحة في المنتصف. كلا النوعين من الحلمات يوفران مزلاجاً ضعيفاً للرضاعة الطبيعية. إذا كانت حلمة ثديك مقلوبة أو مسطحة، يمكنك التفكير في ارتداء قذائف الثدي بعد مراجعة طبيبك. تضفي الأصداف ضغطاً لطيفاً على ثدييك، وبالتالي تجعل الحلمات إلى الخارج ،تدابير وقائية لا ترتدي قشور الثدي إذا كنت معرضة لخطر الولادة المبكرة.

5. اتبعي ممارسات النظافة الجيدة