كيف تحمين طفلك من الشلل الدماغي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:06 صباحاً - يعد الشلل الدماغي من الحالات المرضية التي تصيب حديثي الولادة، وتبدأ أعراضها مبكراَ، أي يمكن اكتشافها بمجرد خروج الطفل إلى الحياة؛ كما أن هذا المرض يلازم الطفل مدى الحياة، ويعتبر مؤلماً بالنسبة للأم بسبب ما يتبعه من أعراض ومعيقات للنمو الطبيعي للمولود، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 " بطبيب الأطفال زاهر ياسين، إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة حيث اشار إلى أن وقاية الطفل من الشلل ادماغي تبدأ قبل حدوث الحمل، ويمكن متابعة الآتي بهذا الخصوص. حماية المولود من الشلل الدماغي قبل حدوث الحمل يجب عدم الزواج المبكر للفتيات، لأن الدراسات الطبية أثبتت أن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن صغيرة يلدن أطفالاً يعانون من الشلل الدماغي بسبب عدم النضج الكامل للأعضاء التناسلية لدى الفتيات، وصغر حجم الرحم.

يجب الإهتمام بالتغذية الصحية السليمة والمتوازنة بالنسبة للأم التي تخطط للحمل، وخصوصاً قبل الحمل بثلاثة أشهر لأن ذلك من شأنه أن يقلل من فرص الولادة المبكرة، ومن إصابة الطفل بالشلل الدماغي.

علي المرأة التي تخطط للحمل أن تحاول تجنب الاقتراب من أشخاص مصابين بالحصبة الألمانية، كما عليها أن تحصل على لقاح ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل. حماية المولود من الشلل الدماغي أثناء الحمل يجب على الحامل أن تهتم بإجراء كشف صحى منتظم أثناء الحمل (رعايه الحامل) في المراكز المتخصصة أو عند طبيبها الخاص .حماية الطفل من الشلل الدماغي أثناء الولادة

وإذا ظهرت أي علامات على الحامل علي احتمال ولادة متعسرة، فيجب أن تحرص الأم على أن يكون لديها تنسيقاً مسبقاً مع طبيب أطفال ورعاية حديثي ولادة لحضور عملية الولادة ورعاية المولود. حماية المولود من الشلل الدماغي أثناء الولادة يجب عدم السماح للقابلة أو الطبيبة بأن تحاول استعجال خروج الجنين من الرحم عن طريق الضغط بقوة علي الرحم، أو استعمال الحقن، أو الهرمونات قبل ولادة الطفل.

يجب أن تكون الام على إستعداد وتجهيز كل الاحتياطات وإجراءات الطوارئ بالنسبه للولادة ويجب أن تكون الطبيبة تعرف إجراءات الطواريء أيضاً، ويجب أن تكون الأم مستعدة للتصرف في حال إذا ولد الطفل أزرق اللون ورخواً ولم يتنفس فوراً، أو إذا كان الحبل السرى ملتفاً حول عنقه، فعليها أن تطلب طبيب الرعاية المركزة في قسم الحضانات لمولودها على الفور.

Advertisements حماية المولود من الشلل الدماغي بعد الولادة ارضعي المولود من الثدي بمجرد نزوله ومهما كنت متعبة، وتأكدى من حصول الطفل علي ما يكفيه من الغذاء المناسب لعمره.

ضروري حرص الأم على التطعيمات اللازمة للطفل (وخصوصاً تطعيم الحصبة).

عندما يكون الطفل مصاباً بالحمي، فيجب أن تقوم الأم بتعرية جسم الطفل، وإذا كانت درجة حرارته عالية فعليك أن تمسحى جسمه بالماء، وأن تعرضيه للهواء حتي تنخفض الحرارة (يمكن استخدام مروحة بطريقة غير مباشر)

وعدم لف الطفل بالملابس الثقيلة والبطانيات فهذا يزيد الحمي سوءاً وقد يؤدى الي النوبات وربما إلي تلف دائم بالدماغ، بل يجب تخفيف الملابس والأغطية.

تأكدى من أن الطفل المصاب بالحمي يحصل على كمية مناسبة من السوائل، وتوجهي به إلى الطبيب ولا تتأخرى. أعراض الشلل الدماغي عند المواليد المولود الذي يصاب بضيق في التنفس بمجرد الولادة.

أو أنه يصبح لونه أزرق عند التنفس.

المولود الذي ينزل من رحم أمه بلون أزرق يكون مصاباً بشلل دماغي أو مشاكل في القلب غالباً.

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