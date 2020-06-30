شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن كيفية ارتداء قناع الوجه بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القناع الجراحي عبارة عن قناع فضفاض مناسب للاستخدام مرة واحدة مستطيل الشكل، ويحتوي القناع على أربطة أو روابط مرنة يمكن لفها خلف أذنيك أو ربطها خلف رأسك لتثبيتها في مكانها، وقد يكون الشريط المعدني موجودًا في الجزء العلوي من القناع ويمكن الضغط عليه لتناسب القناع حول أنفك.

قد يساعد القناع الجراحي ذو الثلاث طبقات الذي يتم ارتداؤه بشكل صحيح وفقا لموقع " healthline"، على منع انتقال الكائنات الحية الدقيقة ذات الجسيمات الكبيرة من القطرات والبخاخات والرش والبقع، وقد يقلل القناع أيضًا من احتمالية التلامس وجهًا لوجه.



س : ماذا تفعل طبقات القناع ؟ج : تعمل طبقات القناع الجراحية الثلاثية على النحو التالي: س : ماذا تفعل طبقات القناع ؟ج : تعمل طبقات القناع الجراحية الثلاثية على النحو التالي:

تطرد الطبقة الخارجية الماء والدم وسوائل الجسم الأخرى.

تقوم الطبقة الوسطى بتصفية بعض مسببات الأمراض.

تمتص الطبقة الداخلية الرطوبة والعرق من هواء الزفير.



س : متى يجب عليك ارتداء قناع الوجه؟يوصي المصدر الموثوق به لمنظمة الصحة العالمية باستخدام الأقنعة الجراحية فقط إذا كنت: س : متى يجب عليك ارتداء قناع الوجه؟يوصي المصدر الموثوق به لمنظمة الصحة العالمية باستخدام الأقنعة الجراحية فقط إذا كنت:

لديك حمى أو سعال أو أعراض تنفسية أخرى

بصحة جيدة ولكنك تعتني بشخص مصاب بمرض تنفسي - في هذه الحالة ، ارتدِ قناعًا عندما تكون على بُعد 6 أقدام أو أقرب إلى الشخص المريض.

على الرغم من أن القناع الجراحي يساعد في حبس قطيرات الجهاز التنفسي الكبيرة ، إلا أنه لا يمكن أن يحميك من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ، المعروف باسم SARS-CoV-2. ذلك لأن الأقنعة الجراحية:

لا ترشح الجزيئات الصغيرة المحمولة جوا.

لا تتناسب بشكل مريح مع وجهك ، لذا يمكن أن تتسرب الجزيئات المحمولة في الهواء من خلال جوانب القناع.

فشلت بعض الدراسات في إظهار أن الأقنعة الجراحية تمنع بشكل فعال التعرض للأمراض المعدية في المجتمع أو الأماكن العامة.

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س : كيفية وضع قناع جراحي؟ج : إذا كنت بحاجة إلى ارتداء قناع جراحي ، فاتبع الخطوات التالية لوضعه بشكل صحيح. س : كيفية وضع قناع جراحي؟ج : إذا كنت بحاجة إلى ارتداء قناع جراحي ، فاتبع الخطوات التالية لوضعه بشكل صحيح.

قبل ارتداء القناع ، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون ، أو افرك يديك معًا تمامًا باستخدام معقم اليدين الكحولي.

تحقق من عدم وجود عيوب في قناع الوجه ، مثل الدموع أو الحلقات المكسورة.

ضع الجانب الملون من القناع للخارج.

إذا كان موجودًا ، تأكد من وجود الشريط المعدني في الجزء العلوي من القناع ووضعه على جسر أنفك.

إذا كان القناع:

حلقات الأذن: أمسك القناع من خلال حلقات الأذن وضع حلقة واحدة فوق كل أذن.

اسحب الشريط العلوي فوق رأسك وضعه على تاج رأسك.

اسحب الشريط السفلي فوق رأسك وضعه على قفا عنقك.

قم بتشكيل الشريط العلوي المعدني القابل للانحناء على شكل أنفك عن طريق الضغط والضغط عليه بأصابعك.

اسحب الجزء السفلي من القناع فوق فمك وذقنك.

تأكد من أن القناع يناسب بشكل مريح.

لا تلمس القناع مرة واحدة في الموضع.

إذا أصبح القناع متسخًا أو رطبًا ، فاستبدله بآخر جديد.