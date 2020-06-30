أسباب آلام الكتفين وطرق العلاج

يوجد العديد من المشكلات التي يتعرض إليها الكتفان مما يتسبب في الشعور بالألم الشديد بهما، وقد تختلف الأسباب فربما يكون بسبب خلل في الأوتار والأربطة أو العضلات أو مشكلة في المفصل، كما قد يتعرض الكتف إلى الألم نتيجة ممارسة الرياضة أو غيرها من الأسباب التي نتعرف عليها من خلال ما يلي وإليكم أيضا طرق العلاج.





أسباب آلام الكتفين:

قد يكون سبب ألم الكتفين ناتجا عن شد في العضلات الموجودة بين الرقبة والكتف، وهذا يحدث نتيجة الجلوس بشكل خاطئ وخاصة في العمل أو الجلوس أمام الكمبيوتر.

الإلتهاب الكيسي وهو الالتهاب في الأكياس الممتلئة بالسائل في مفاصل الجسم وبما في ذلك مفصل الكتف.

يحدث التهاب الكتفين بسبب التلف في العظام والغضاريف.

قد يكون الألم الذي يشعر به الإنسان في الكتف ناتجا عن وجود مشكلة بالرقبة.

قد تكون مشكلات الكتفين نتيجة الألم في العضلات الروماتيزمية.

إن التعرض إلى النوبات القلبية قد يؤدي إلى الإصابة بالألم في الكتفين.

الإلتهاب بالأوتار في الكتفين:

حدوث خلع في الكتف.

قد يكون الألم الشديد في الكتف نتيجة الكسر في الترقوة.

يحدث الألم بالكتفين نتيجة التمزق في الأربطة والعضلات.

نتيجة التعرض إلى الصدمات العنيفة أو الحوادث والتي تحدث كسر في الذراع.

الإصابة في الضفيرة العضدية يؤدي إلى الألم في الكتفين.





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علاج ألم الكتفين:

العلاج الدوائي:

عند الشعور بالألم الشديد في الكتفين يجب التوجه إلى الطبيب، وقد يصف عقاقير مضادة للإلتهابات ومسكنات على حسب حالة المريض، والتعرف على السبب الرئيسي للألم كما يمكن اللجوء إلى الحقن الموضعية للتقليل من حدة الألم.

التدخل الجراحي:

بعض الحالات قد تستدعي اللجوء إلى عمليات جراحية للتخلص من الألم الشديد الذي يشعر به المريض في الكتف.

العلاج الطبيعي:

من الممكن اللجوء إلى أحد المتخصصين في العلاج الطبيعي لعمل التمارين اللازمة في جلسات متعددة تساعد على التقليل من الألم ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من الألم.





العلاج المنزلي: