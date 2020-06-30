علاج كورونا.. تحديد سعر عقار "ريمديسيفير"

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/30 10:04 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة جيلياد ساينسز، التي تصنع عقار ريمديسيفير المستخدم في علاج فيروس كورونا، عن تحديد سعر العقار عند 390 دولاراً لكل قارورة دواء للحكومة الأمريكية وحكومات الدول المتقدمة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز ، دانييل أوداي، في رسالة نشرتها الشركة، أن دورة العلاج النموذجية تستغرق 5 أيام وتتطلب 6 قوارير، ما يعادل مبلغ 2,340 دولارا لكل مريض، بحسب شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية.
وأشارت الرسالة إلى أن سعر العلاج لشركات التأمين الخاصة الأمريكية سيكون 520 دولاراً لكل قارورة، أي 3,120 دولاراً لكل دورة علاجية تستمر 5 أيام لكل مريض.
وأوضح أوداي في الرسالة: "كما هو الحال مع جميع إجراءاتنا بشأن عقار ريمديسيفير، تعاملنا مع هذا بهدف مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى بأسرع وقت ممكن وبأكثر طريقة مسؤولة.. كانت هذه نقطة الأساس لنا طوال الوقت، من التعاون لإيجاد إجابات سريعة حول السلامة وفعاليتها، إلى رفع مستوى التصنيع والتبرع بإمداداتنا من ريمديسيفير حتى نهاية يونيو/حزيران، وفي كل حالة، أدركنا حاجة القيام بالأشياء بشكل مختلف لنعكس الظروف الاستثنائية للوباء".
ويعد ريمديسيفير، الذي يعطى حالياً عن طريق الوريد من خلال الحقن، الدواء الوحيد الحاصل على تصريح للاستخدام في حالة الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج عدوى فيروس كورونا.
وقال أوداي إنه في المستوى الذي حددت به الشركة سعر العقار، وإلى جانب البرامج الحكومية، ومساعدة جيلياد الإضافية حسب الحاجة، "نعتقد أن جميع المرضى سيتمكنون من الوصول إلى العلاج".
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