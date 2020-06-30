كورونا حول العالم.. إصابات بالصين وأمريكا والبرازيل وألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمر،الثلاثاء، تسجيل حالات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا منتشرة حول العالم وأن تراجعت وزادت في بلد عن أخرى.

في الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.

وأشارت إلى إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى اليوم.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.

وسجّلت الولايات المتّحدة، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 أنّ هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2,6 مليون مصاب.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وقد بلغ مساء الإثنين 355 وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 692 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.